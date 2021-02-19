В Томске специалисты начали разбирать убранство праздничных ледовых городков

В Томске начался демонтаж элементов новогодних ледовых городков. Фото: мэрия Томска

Сотрудники комитета общественной безопасности совместно с администрациями районов города по поручению исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера провели полное обследование состояния горок, ледяных скульптур и других элементов зимних городков. По итогам экспертизы принято решение о демонтаже ледяных скульптур на площади Новособорной, сообщает портал мэрии областного центра.

В ходе обследования в ряде ледяных фигур на площади Новособорной выявлены трещины, выветривание льда на стыках ледяных блоков и прочие повреждения.

– В течение недели мы провели обследование на предмет требований безопасности в ледовых городках во всех районах Томска. И пришли к заключению, что необходимо приступать к поэтапному демонтажу элементов новогоднего оформления, – отметил исполняющий обязанности заместителя мэра Томска по безопасности Сергей Сладкин.

Сегодня на площади Новособорной разбирают ледовые конструкции для предотвращения неконтролируемого разрушения, которые в случае таяния могут угрожать безопасности горожан и гостей Томска.

В Томске с середины декабря работали 9 ледовых городков: два в Ленинском районе, один – в Советском, по три – в Кировском и в Октябрьском районах.

Днем ранее на площади Новособорной демонтировали конструкцию лошади из металла, которая была установлена томскими предпринимателями, занимающихся гужевым извозом. По информации администрации Советского района, конструкция с фигурой лошади была установлена только на период работы ледового городка площади Новособорная. Необычный арт-объект стал дополнительной локацией в праздники и теперь отправился обратно к изготовителю.