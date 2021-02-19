Томск – Самара: с приходом весны сибиряки смогут летать по новому направлению

Постепенно самолеты из Томска осваивают новые направления
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Пассажирские авиарейсы по направлению Самара – Томск – Красноярск начнут выполняться со 2 марта.
Рейсы будут выполняться на современном лайнере российского производства Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю: с марта по апрель по вторникам, с мая – по четвергам.
Благодаря субсидированию по программе развития межрегиональной маршрутной сети, в которую вошли рейсы в Самару, пассажирам предлагаются доступные тарифы.
Продажа билетов на март уже открыта.