Эксперты: местное молоко и привозные фрукты сдержали рост цен на продукты в Томской области

Томская область вошла в число регионов, где продукты питания менее всего подорожали за год. Фото: Ксения Высотина

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Томской области в январе 2021 года замедлился до 4,7% после 5% в декабре. При этом инфляция в регионе в январе снизилась до 4,2%. Как и в ноябре-декабре прошлого года, ее уровень ниже, чем в Сибири и России, отмечают в Центробанке.

– В январе 2021 года в Томской области цены на молоко и некоторые молочные продукты росли медленнее, чем год назад. Дело в том, что производство молока выросло и на рынок выпустили много новинок. Это, в свою очередь, увеличило предложение «молочки» и усилило конкуренцию между разными производителями за покупателей, – пояснила заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

В частности, в прошлом месяце торговые сети проводили акции и снижали цены на местную молочную продукцию. То же самое делали и сами производители, у которых можно было сделать заказ напрямую через сайт. «Такая ситуация была на руку потребителям, которые могли покупать молочные продукты, например, йогурты по более низким ценам, чем годом ранее. Отмечу, что цены на сливочное масло и сычужные сыры в регионе остаются самыми низкими в Сибири», – добавила эксперт.

Также в январе томичи брали по акции яблоки, груши, огурцы и морковь. Скидки стали возможны из-за того, что ряд торговых сетей расширил поставки овощей и фруктов. В результате цены на эту группу товаров по сравнению с декабрем 2020 года росли медленнее.

Добавим, по данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Томская область вошла в число регионов РФ, где продукты питания менее всего подорожали за год. В целом по стране потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем 2019-го увеличились на 7%, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты за пять лет, говорится в исследовании.