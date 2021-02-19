В прошлом году в Томской области Роспотребнадзор помог в судах десяткам потребителей

Специалисты Роспотребнадзора помогли в судах многим томичам отстоять свои права потребителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В управлении Роспотребнадзора по Томской области подведены итоги судебной практики по вопросам защиты прав потребителей за прошлый год, сообщает сайт ведомства.

Всего за 2020 год по результатам судебных разбирательств потребителям присуждено 5 085 400 руб., из них в счет возмещения морального вреда – 187 400 руб.

Средняя взысканная сумма на один удовлетворенный иск составила 137 443,24 руб.

Из 2068 письменных обращений, поступивших в управление в 2020 году по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, 69 обращений послужило основанием для предъявления службой исков в суд в защиту интересов конкретных потребителей и 2 обращения – в защиту группы потребителей. Общая заявленная сумма исков составила 7 825 803,3 руб.

За год рассмотрено и удовлетворено судом 35 исков в защиту прав конкретных потребителей.

Наибольшая доля удовлетворенных исков касалась споров, вытекающих из договоров в сфере розничной торговли (18 исков (51,4 %)) и была связана с продажей товаров ненадлежащего качества (7 исков), а также нарушением сроков поставки товара по договору купли-продажи (11 исков).

10 из рассмотренных дел касались некачественного оказания услуг по договорам бытового подряда, 1 – некачественное оказание услуг связи.

За 2020 г. рассмотрено и удовлетворено судом 2 иска в защиту группы потребителей.

В целях защиты своих прав потребители могут обращаться по телефону «горячей линии» отдела защиты прав потребителей» 8-800-350-4156. Электронное обращение можно направить в управление Роспотребнадзора по Томской области по адресу ufs@70.rospotrebnadzor.ru или через сайт управления Роспотребнадзора по Томской области.