Погода в Томске 19 февраля: обильные снегопады и небольшой мороз

Ночью в Томске и на юге Томской области прошли мощные снегопады Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики сегодня обещают в областном центре облачную погоду с прояснениями. Ожидается снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем -11…-13°С.

В Томской области погода облачная с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, по югу сильный снег, ночью по крайнему северу без существенных осадков, местами изморозь. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем -15…-20°С, местами до -25°С, по югу -8…-13°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.