Томские правоохранители обнаружили канал контрабанды леса в Среднюю Азию

Лес - богатство Сибири, которым очень интересуются наши соседи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники УФСБ России по Томской области выявили и пресекли канал незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, который организовал представитель одной из национальных диаспор, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году в соответствии с процедурой экспорта представитель одной из национальных диаспор предоставил в Томский таможенный пост недостоверные сведения о происхождении и производителе древесины хвойных пород общей стоимостью более 2 млн рублей. Незаконно заготовленное стратегически важное сырье на основании фиктивных документов умышленно приобщенных подозреваемым к таможенной декларации было выпущено Томской таможней в Республику Узбекистан.

16 февраля в отношении подозреваемого лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК России, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.