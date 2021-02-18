Коммунальные службы Томска ударно очищают областной центр от снега

Томские коммунальщики начали очищать от снега улицы второй и третьей категории

Механизированные бригады «ТомскСАХ» и подрядчиков районных администраций убирали снег на проезжей части, тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, во внутриквартальных проездах. В четверг участники селекторного совещания в администрации города доложили о работе коммунальных служб, которые доставили за сутки на полигоны почти 8 тыс. тонн снега. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер потребовал не снижать набранные темпы уборки и в течение суток навести порядок на улицах второй и третьей категорий в отдаленных от центра города микрорайонах, сообщает портал мэрии.

В среду комплексный вывоз снега был организован с участков пр. Мира, Академического, ул. Смирнова, Интернационалистов, Мичурина, Крячкова, Советской, К. Маркса, Ново-Киевской и др. Качество проведенных работ было проверено сотрудниками муниципального «Центра технического надзора». Сегодня днем бригады «ТомскСАХ» мобилизованы на расчистку снега с участков улиц Б. Подгорной, Алтайской, Нарановича, Смирнова, пр. Комсомольского. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Для удобства томичей на главной странице официального портала администрации города размещен баннер «Уборка снега в Томске». В этом разделе ежедневно размещаются планы «ТомскСАХ» и подрядчиков районных администраций на ближайшие сутки. Эту информацию томичи могут использовать при составлении маршрутов своего передвижения по городу.