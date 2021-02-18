Жительницу города в Томской области обманули мошенники в одной из соцсетей

Мошенники в Интернете всегда найдут жертву для обмана Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих местной жительнице, об этом сообщает сайт УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, девушке в одной из социальных сетей пришло сообщение о наборе на курсы визажа в городе Северске. Посмотрев фотографии, используемые в аккаунте, потерпевшая согласилась и перевела около 4000 рублей в качестве предоплаты. Приехав в организацию, которая якобы должна была проводить обучение, девушка поняла, что стала жертвой мошенников.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.