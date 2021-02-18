COVID-19: за 3 месяца свыше 15 тысяч жителей Томской области получили бесплатные лекарства

За три месяца тысячи жителей региона получили бесплатные лекарства для лечения коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

За три месяца с начала выдачи бесплатных лекарств для лечения коронавирусной инфекции на дому медикаменты получили 15 130 жителей Томской области, сообщает портал администрации региона.

Выдано более 65 тысяч упаковок лекарственных препаратов для 7 238 заболевших в Томске, 1 767 – в Северске и 6 125 человек в других районах области.

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, бесплатные лекарства тем, кто лечится на дому, в регионе начали выдавать с конца ноября.

– По назначению врача лекарства получают пациенты с пневмонией легкой степени тяжести или подозрением на нее, а также те, у кого подтвержден диагноз COVID-19 и есть симптомы заболевания. Кроме того бесплатные медикаменты полагаются тем, кто выписан на долечивание из стационара, – прокомментировал Сергей Дмитриев.

В 2020 году на приобретение бесплатных лекарств для лечения COVID-19 регион получил из федерального бюджета 63 миллиона рублей. В 2021 году Томской области на эти цели выделен транш в размере 11 миллионов рублей. Департамент здравоохранения Томской области формирует заявки на приобретение необходимых позиций препаратов.

Выдачу лекарств осуществляет областной аптечный склад. После осмотра пациента врачом назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр, по которому сотрудники склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом волонтерами.