В помощь аграриям: в Томской области эмбриологи развивают ЭКО для коров

Современные технологии пришли на помощь животноводам региона

Специалисты томской лаборатории при Ассоциации инновационного развития АПК Томской области начали изучать технологию экстракорпорального оплодотворения методом in vitro – в пробирке, сообщает Аграрный центр региона.

На первом этапе томские эмбриологи научились извлекать из коровы яйцеклетки путем прокола (аспирации) яичников под местным наркозом. Затем требовалось обработать яйцеклетку и поместить в специальную среду. Провести всю процедуру таким образом, чтобы жизнеспособность яйцеклетки сохранилась.

Следующая цель, которая сегодня стоит перед томскими специалистами, – получить от одной коровы минимум пять яйцеклеток за одну процедуру аспирации.

Преимущество экстракорпорального оплодотворения заключается в том, что таким способом можно значительно улучшить генетику животных. У коровы-донора, обладающей хорошими породными качествами, за один раз можно взять до 15 яйцеклеток, оплодотворить их и подсадить к низкопродуктивным коровам. Важно, чтобы они были физически здоровы. Коровы-реципиенты выступают в данном случае в роли суррогатных матерей. Главное, что от них будет получен приплод с высокими генетическими характеристиками.

Сегодня коров-доноров томским эмбриологам предоставляет СПК «Нелюбино». В декабре в лаборатории произошел уникальный случай – эмбриологам удалось получить от одной коровы 16 эмбрионов. Стандартная практика – получение 3-5 эмбрионов от одного донора.

В перспективе томские эмбриологи планируют поставить технологию на поток и выйти на промышленный уровень. Тем более что в Сибирском федеральном округе ЭКО методом in vitro практически не применяется.