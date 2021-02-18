К сведению томичей: по программе льготной ипотеки на ИЖС расширен возраст заемщиков

Не младше 21 года и не старше 65 лет: таков возрастной ценз для участников льготной ипотечной программы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банк ДОМ.РФ распространил условия льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по ставке от 6,1% на все категории заемщиков. Как сообщает оператор, пилотная программа была запущена с 1 декабря 2020-го с целью развития ИЖС и действует до 30 июня 2021 года.

По условиям программы денежные средства можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на имеющемся в собственности участке. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, до 6 млн руб. – для других субъектов РФ; первоначальный взнос – от 20%. Изначально воспользоваться ипотекой могли заемщики в возрасте до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет.

– Рынок индивидуального жилья нуждается в комплексном развитии, в том числе из-за недостаточного проникновения ипотечного кредитования в сегмент. Для изменения ситуации ДОМ.РФ разработал механизм поддержки ИЖС, зафиксировав ипотечную ставку от 6,1%. Изначально программа предназначалась для молодых семей с детьми, сейчас принято решение распространить программу на все категории заемщиков, – заявил заместитель гендиректора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

Теперь оформить кредит на строительство загородного дома могут не только молодые семьи, но все граждане России. Действуют возрастные ограничения, стандартные для ипотечных программ: заемщик должен быть не младше 21 года и не старше 65 лет.