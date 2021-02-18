Исследование: в Томской области в январе цены на продукты в годовом выражении выросли на 4,7%

Томичам грех жаловаться: продукты у нас подорожали меньше, чем во многих регионах страны. Фото: Ксения Высотина

Томская область вошла в число российских регионов, где продукты питания менее всего подорожали за год. Об этом говорится в исследовании, опубликованном аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По России потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем 2019-го увеличились на 7%, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016-го, то есть за пять лет, подсчитали эксперты FinExpertiza.

В благополучных регионах продовольственная инфляция в целом была ниже. Так, менее всего продукты подорожали в Чукотском АО (на 3%), Ненецком АО (на 4,5%), Томской области (на 4,7%), Якутии (на 5%), Камчатском крае и Москве (на 5,1%). В эту же группу вошли Мурманская (на 5,2%) и Новосибирская области (на 5,3%), Ямало-Ненецкий АО (на 5,75%), Ленинградская область (на 5,77%).

Сильнее продукты дорожали в небогатых регионах с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду. Наибольший рост зафиксирован в Дагестане, где в январе рост цен на продовольствие в годовом выражении составил 10,85%, а также в Саратовской области (на 10,2%), Адыгее (на 9,7%), Рязанской области (на 9,24%), Кабардино-Балкарии (на 9,06%), Хакасии (на 9,04%).

По данным сети FinExpertiza, особенно заметный рост цен за прошедшие 12 месяцев отмечен на сахар-песок (на 64%) и подсолнечное масло (на 26,2%), в отношении которых власти в декабре ввели ценовое регулирование. Также существенно повысилась стоимость круп и бобовых (на 20,8%), куриных яиц (на 18%) и макарон (на 12,9%). Плодоовощная продукция выросла в цене на 16,3%, в частности, помидоры стали дороже на 14,6%, виноград – на 13%.