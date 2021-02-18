Коронавирус в Томске: +61 новый случай заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 февраля, в Томской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 680 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 71 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 27 546 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

За последние сутки в стране выявлено 13 447 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 480 пациентов скончались, 18 730 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 125 598 человек, 81 926 скончались, 3 661 312 выздоровели.