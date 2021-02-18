МЧС предупреждает томичей о сильной метели в пятницу

Ожидаются снег, местами сильный и ухудшение видимости. Фото: "КП" Архив

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 февраля по югу области и городу Томску ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы.

В связи с получением данного прогноза МЧС предупреждает томичей о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. При порывах ветра следует держаться подальше от шатких конструкций.