Томские каратисты завоевали десять медалей на первенстве Сибири

В соревнованиях приняли участия около 700 спортсменов из разных регионов Сибири. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

12 - 13 февраля в Новокузнецке состоялось первенство Сибирского Федерального округа по каратэ среди юношей и девушек 14-20 лет. Спортсмены томской сборной завоевали десять медалей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба обладминистрации.

В соревнованиях приняли участия около 700 спортсменов из разных регионов Сибири. Прошедший турнир стал одним из этапов в подготовке спортсменов к Первенству России.

Уточняется, что томичи завоевали на турнире три золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

«Золото» завоевали Александра Завьялова, Тамилы Насибовой и Ангелины Гужевниковой. Серебряную награду «взяла» Александра Сухих, а бронзовыми призерами стали Алиса Черепанова, Алина Ефимова, Дарья Байкина, Артур Герасимов, Антон Малолетко и Ян Антонов.

К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Руслан Апаев, Виктор Бельц, Вячеслав Малофеев, Алексей Поливаный, Александр Нестерук и Константин Липухин.