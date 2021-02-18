Томская область получит дополнительно более 161,4 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник

Поддержка государства позволит больницам и поликлиникам в полном объеме оказывать помощь пациентам. Фото: Ксения Высотина

Томская область получит 161 млн 406,9 тыс. руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В целом российские регионы получат на эти цели свыше 25,4 млрд руб.

Распоряжение об этом, а также постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства будут направлены из резервного фонда правительства.

– Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, – говорится на официальном сайте government.ru.

Решение о выделении средств из резервного фонда было принято на заседании правительства 12 февраля 2021 года. По мнению премьер-министра, такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

Добавим, что субъекты Российской Федерации получат по межбюджетным трансфертам различные суммы. Так, среди регионов Сибири Новосибирской области из резервного фонда выделено около 1 млрд 448 млн руб., Кемеровской области – 354,5 млн, Красноярскому краю – 835,6 млн, Алтайском краю – 538,9 млн руб.