«Аварийки» под снос: в Томске на месте деревянных двухэтажек «вырастет» торговый центр

Такие дома, как эта деревянная двухэтажка, были жильем для томичей свыше полувека. Теперь люди выезжают из них в новые благоустроенные квартиры.

- Администрация Кировского района направила на экспертизу проектно-сметную документацию по сносу двух аварийных многоквартирных домов, расположенных по пер. Промышленный, 4 и ул. Вершинина, 60. Все 24 квартиры из этих домов расселены и отключены от инженерных коммуникаций. Жильцам муниципальных помещений предоставлены квартиры в новостройке по пер. Речному, 4, - сообщила пресс-служба мэрии.

После проведения экспертизы и процедуры аукциона по определению подрядчика, уточнили эксперты, будет осуществлен снос домов, который пройдет до 1 мая. Также в течение года демонтируют близлежащее аварийное жилье по пер. Промышленному, 6, 8 и ул. Вершинина, 56, 58. На освободившейся территории будет выполнено благоустройство и строительство административно-торгового комплекса зданий, проект планировки которых в настоящее время разрабатывается.

В мэрии добавили: всего в 2021 году на территории Кировского района в рамках реализации национальных проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Демография» планируется расселить 17 домов с дальнейшим их сносом. Кроме центральной части района, аварийные дома будут расселены и снесены на отдаленных территориях, в частности, на Степановке.