Из «ковидного» в обычный режим работы начали переходить томские больницы

С начала года часть медицинских учреждений Томска, где были развернуты респираторные госпитали, вернулась к работе по профилю.

Городская больница № 2 в Томске вернулась к работе по неврологическому и гериатрическому профилям, сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

Ранее в медучреждении были развернуты терапевтические койки для долечивания пациентов после перенесенного коронавируса и пневмонии. С июня 2020 года помощь здесь получили 317 пациентов, 844 томича с COVID-19 лечились в рамках дневного стационара на дому.

С начала года часть медицинских учреждений Томска, где были развернуты респираторные госпитали, вернулась к работе по профилю. Так, к оказанию профильной медпомощи кроме горбольницы № 2 вернулись МСЧ «Строитель», одно из отделений горбольницы № 3 и гинекологическое отделение роддома № 4.

Как отметили в департаменте здравоохранения Томской области, плановая госпитализация пациентов в медучреждениях будет проводиться в режиме инфекционной безопасности: обязательное тестирование на COVID-19, заполнение палат на 50 процентов, организация питания в палатах, ограничение посещений родственниками.

В результате возвращения к прежней работе трех медорганизаций в Томской области работает 185 коек для госпитализации по прежним профилям.