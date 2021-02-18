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Общество

Кто из жителей Томской области может получить президентское пособие на первого ребенка

Соцзащита разъяснила порядок начисления выплаты
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Оформить выплату на первенца можно по предварительной записи в центре соцподдержки населения по месту жительства или в многофункциональном центре.

Оформить выплату на первенца можно по предварительной записи в центре соцподдержки населения по месту жительства или в многофункциональном центре.

В Томской области 7 500 семей получают президентскую выплату на первого ребенка. За два месяца 2021 года расходы федерального бюджета составили 187,8 млн рублей, сообщили в региональном департаменте соцзащиты населения. Размер ежемесячного пособия для тех, кто оформит его в 2021 году, составит 12 927 рублей.

Как пояснила начальник департамента Марина Киняйкина, оформить выплату могут семьи, доход которых на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (в 2021 году - 25 918 рублей).

- Ежегодно семья должна подтверждать право на получение пособия, предоставляя в центр социальной поддержки документы о доходах. В 2020 году выплата всем продлевалась автоматически. Такой же порядок сохранен до 1 марта 2021 года, - отметила Марина Киняйкина.

Оформить выплату на первенца можно по предварительной записи в центре соцподдержки населения по месту жительства или в многофункциональном центре. Если семья обратится не позднее 6 месяцев после рождения малыша, то пособие будет назначено от даты его рождения. В остальных случаях - со дня обращения за его назначением. Выплата осуществляется до достижения ребенком 3 лет