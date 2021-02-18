Убил, сбросил в люк, скрылся: житель Северска Томской области расправился со знакомым из-за неприязни

41-летнего жителя закрытого города обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Вчера коллегия присяжных заседателей Северского городского суда единодушно вынесла обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя закрытого города в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- Установлено, что в июле 2020 года подсудимый из-за неприязни нанес своему знакомому удары ножом в область шеи, причинив колото-резаные раны, которые вызвали обильную кровопотерю и повлекли смерть пострадавшего на месте происшествия. После этого с целью сокрытия следов преступления подсудимый скинул тело погибшего в расположенный рядом технологический канал и скрылся, - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили: в ходе судебного заседания подсудимый отрицал свою причастность к убийству. Однако выступившие государственными обвинителями работники прокуратуры Томской области и прокуратуры ЗАТО Северск, представив и проанализировав доказательства по делу, убедили коллегию присяжных заседателей в обоснованности предъявленного подсудимому обвинения и несостоятельности его защитной версии. Исходя из их совокупности, с учетом конкретных обстоятельств дела и характеристики личности виновного, присяжные заседатели единодушным решением сочли его не заслуживающим снисхождения.

- Теперь суду предстоит решить вопрос о наказании, которое понесет виновный, - добавили в прокуратуре.