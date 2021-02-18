Оплачивать воду и тепло без комиссии томичам лучше через Интернет

С начала года потребители либо могут платить в привычных местах – например, на почте, но с комиссией, либо искать другие способы оплаты услуг.

«Томск РТС» не планирует увеличивать число пунктов по приему платежей из-за высокой себестоимости их работы. Произвести оплату без почтовых или банковских комиссий потребители могут в личном кабинете на сайте «Томск РТС», пояснил журналистам Иван Ющенко, заместитель генерального директора предприятия.

- С начала года потребители либо могут платить в привычных местах – например, на почте, но с комиссией, либо искать другие способы оплаты услуг. В нашем понимании в XXI веке основной способ взаимодействия с потребителем – бесконтактный, через единый личный кабинет. Такие кабинеты созданы всеми ресурсоснабжающими организациями Томской области, в них нужно только зарегистрироваться, – сказал он.

Он уточнил, что основной наплыв плательщиков в центры приема платежей происходит раз в месяц – в течение недели после получения платежных квитанций. Еще три недели сотрудники кассовых центров сидят в пустых залах в ожидании редких посетителей. При этом аренда помещений, оплата коммунальных услуг и зарплаты операторов по приему платежей ложатся на ресурсоснабжающие компании и, в конечном итоге, попадают в тариф.

Иван Ющенко добавил, что расширять число пунктов приема наличных платежей – пустая трата ресурсов. Целесообразнее платить с помощью удобных сервисов.