Погода в Томске 18 февраля 2021: мороз, осадков не ожидается

Сегодня томичей ожидает морозная погода и гололедные явления, которые заставят быть предельно внимательными на дорогах.

Сегодня, по сведениям гидрометеорологов, в областном центре будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура -15, -17°С. На дорогах гололедица.

В регионе также сохранится переменная облачность без существенных осадков, днем по юго-западу небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днем -15, -20, местами -23, -28°С. На дорогах гололедица.