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Спорт

Томская команда завоевала медали на первенстве России по гиревому спорту

Регион представляли 25 молодых спортсменов
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Юные томские спортсмены собрали настоящий "букет" медалей на первенстве страны по гиревому спорту

Юные томские спортсмены собрали настоящий "букет" медалей на первенстве страны по гиревому спорту

В Омске завершилось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие 368 человек из 39 регионов страны. Сборную команду Томской области представили 25 спортсменов, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Среди спортсменов 14-16 лет в дисциплине «Толчок гирь по длинному циклу» серебряным призером первенства стал Вячеслав Лавриков (Томск, ДООПЦ «Юниор»), «бронза» – у Дмитрия Шишкина (ДООПЦ «Юниор») и Егора Петрухина (Каргасокский район).

В командной эстафете Дмитрий Шишкин, Вячеслав Лавриков, Дмитрий Фатеев, Егор Петрухин заняли 2 место.

В дисциплине «Двоеборье» золотую медаль завоевал Вячеслав Лавриков, на 2 месте – Егор Петрухин, Дмитрий Фатеев стал третьим.

В возрастной категории «17-18 лет» в дисциплине «Толчок гирь по длинному циклу» томичи завоевали золотую награду в командной эстафете. В состав команды вошли Игорь Смоленцев, Даниил Голещихин (Каргасокский район); Владислав Паньков и Сергей Орехов (Шегарский район).

В дисциплине «Двоеборье» Даниил Голещихин также «взял» серебряную медаль.

Тренируют томских победителей и призеров А.В. Новиков, Ф.В. Перемитин, Д.С. Иванов, В.В Комаров, А.А. Панов.

Сейчас томские гиревики готовятся к первенству России среди юниоров и юниорок, которое пройдёт в Чебоксарах с 19 по 22 марта.