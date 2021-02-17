МЧС: в котельной поселка в окрестностях Томска произошел хлопок

Хлопок газовой смеси произошел в поселке Зональная станция, пострадавших нет, котельная работает. Фото: МЧС Томской области

17 февраля в Главное управление МЧС России по Томской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одном из пяти котлов на котельной по адресу: Томский район, пос. Зональная станция, ул. Полевая, 23/1, сообщает сайт ведомства.

В результате хлопка произошло частичное разрушение изоляции легкой обмуровки котла.

Пострадавших нет. На жизнеобеспечение поселка происшествие не повлияло. Котельная работает в штатном режиме.