В Томске мужчина получил длительный срок за убийство знакомого в ходе пьянки

Пьянка до добра не доведет, а вот до убийства - может! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ленинский районный суд г. Томска завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает сайт прокуратуры Томской области.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Установлено, что в феврале 2020 года подсудимый в ходе совместного распития спиртного со своим новым знакомым, которого он пригласил к себе в гости, вступил с ним в конфликт. В результате подсудимый сначала несколько раз ударил потерпевшего по голове, а затем нанес ему более 30 ножевых ударов. От полученных ран пострадавший скончался на месте происшествия.

Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал, настаивая, что отношения к смерти гостя не имел. Заявив, что после распития спиртного он уснул в соседней комнате, подсудимый выдвинул различные версии о совершении преступления посторонними лицами, соседями и родственниками. При этом его показания о произошедших событиях неоднократно менялись.

Государственные обвинители представили присяжным заседателям доказательства виновности подсудимого, в том числе заключения экспертиз и видеозаписи камер наружного наблюдения.

Согласившись с позицией стороны обвинения, присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным в инкриминированном деянии. Наряду с этим они единогласно пришли к выводу о том, что снисхождения он не заслуживает.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.