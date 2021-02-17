COVID-19: вакцинация в Томской области набирает обороты

Желающих сделать прививку от коронавируса в Томской области уже десятки тысяч... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со старта вакцинации прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 13 565 жителей региона старше 18 лет, из них полностью закончили иммунизацию 4 572 человека, сообщает портал администрации Томской области.

Накануне в регион поступило 7 850 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Таким образом за весь период прививочной кампании Томская область получила 30 012 доз вакцины от COVID-19.

– Число желающих защитить себя и своих близких от коронавируса растет. Поэтому мы увеличиваем темпы вакцинации. В прививочных пунктах Томска открыты дополнительные кабинеты для иммунизации, – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.

На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 34 тысячи жителей региона. Все обращения вносятся в единый список и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиник обзванивают записавшихся и приглашают на процедуру в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.

Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал Госуслуги, по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по «горячей линии» департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.