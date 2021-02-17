«Гайд-парк» в Томске: в гордуме предложили расширить список мест для проведения массовых акций

Сейчас не требуется уведомление о проведении массовых акций с участием не более 150 человек. Фото: Ксения Высотина

Дума города Томска предлагает расширить перечень мест для проведения массовых акций. С такой инициативой в своем telegram-канале выступил депутат Юрий Ворошилин, а сегодня, 17 февраля, ее обсудили на заседании постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам.

Ю. Ворошилин предложил обратиться к губернатору региона Сергею Жвачкину с инициативой о расширении для Томска специально отведенных мест массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по актуальным проблемам общественно-политического характера.

Сейчас такие площадки определены постановлением администрации Томской области № 545а от 28.12.2012 года: это площадь перед ДНТ «Авангард» (ул. Бела Куна, 20) и сквер на ул. Высоцкого (разворотное кольцо). По мнению депутата, эти территории находятся в значительном удалении от центра города, не имеют транспортной доступности и необходимой инфраструктуры для проведения публичных мероприятий.

Дополнительно предлагается включить в список площадь Ново-Соборную, набережную реки Ушайки (возле БКЗ), площадь около Речного вокзала, сквер Студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122), сад «Белое озеро», площадь перед зданием СФТИ (пл. Ново-Соборная, 1). Кроме того, инициатор считает необходимым увеличить предельную численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, со 150 до 500 человек.

– Депутаты комиссии по регламенту и правовым вопросам в целом инициативу Юрия Сергеевича Ворошилина поддержали, но решили обсудить с томичами целесообразность включения в список тех или иных территорий, – сообщает пресс-служба гордумы. Свои предложения томичи могут оставить на официальном сайте: https://duma70.ru/onlajn_priemnaya.

Фото: Ксения Высотина