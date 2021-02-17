Коронавирус в Томске: +67 новых случаев заражения

За сутки в Томской области от коронавируса никто не скончался. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 17 февраля, в Томской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 619 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 134 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 27 475 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

За последние сутки в стране выявлено 12 828 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 467 пациентов скончались, 17 919 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 112 151 человек, 81 446 скончались, 3 642 582 выздоровели.