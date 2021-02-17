Сотовая связь стала доступна жителям 6 малочисленных поселков Томской области

За три года качественная мобильная связь появилась в 40 населенных пунктах Томской области.

За счет средств областного бюджета в 2020 году обеспечена доступность мобильной связи в шести отдаленных и малочисленных поселках Томской области; в этом году власти направят 12 млн рублей на улучшение связи еще в четырех селах. Об этом сообщил заместитель губернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный.

Томская область обеспечила сотовой связью жителей нескольких населенных пунктов: Высокое Зырянского района, Белояровка Колпашевского района, Киевский и Сосновка Каргасокского района, Сухой Лог Чаинского района, Синий Утес Томского района. Скоро должны завершиться работы в поселке Киевский Каргасокского района.

– С 2017 года мы реализуем программу по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи в отдаленных населенных пунктах региона. С 2017-го по 2019 год качественная мобильная связь стала доступна для более 11 тысяч человек в 40 населенных пунктах, – отметил Игорь Шатурный.

Также он сообщил, что в этом году доступная сотовая связь появится еще в четырех селах: Сухое (Бакчарский район), Новоильинка (Шегарский район), Апсагачево и Узень (Первомайский район). На эти цели в областном бюджете предусмотрено 12 млн рублей.

Напомним, в 2020 году Томская область направила 16,5 млн рублей на обеспечение сотовой связью жителей отдаленных и малочисленных поселков.