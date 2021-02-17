Томские хирурги сделали более 1 200 пластических операций в 2020 году

Специалисты выполняли разные операции: от пластики глаз до восстановления конечностей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на отмену плановой помощи и пандемию коронавируса, пластические хирурги томской ОКБ выполнили в течение 2020 года 1 251 операцию. Самым маленьким пациентом стал полугодовалый ребенок с травмой пальца на руке, самым возрастным – 87-летний мужчина с патологией связок на кисти руки. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

– Мы выполняем весь спектр операций – от пластики глаз до восстановления конечностей. Оказываем помощь детям с дефектами кистей, стоп и челюстно-лицевой области, – пояснил главный внештатный пластический хирург СФО и Томской области, зав. отделением реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ Александр Цуканов.

Отметим, что это отделение является основной базой для подготовки клинических ординаторов и аспирантов по профилю «Пластическая хирургия» СибГМУ.