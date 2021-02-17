Томичка лишилась более 5 млн рублей, желая заработать на инвестировании

Желание заработать подвело томичку: она лишилась нескольких миллионов рублей.

Жительница регионального центра заявила о хищении более 5 млн рублей. По предварительным данным, она зарегистрировать на сайте, на котором можно было зарабатывать путем инвестирования в хедж-фонды. Мошенники обманули томичку и заставили перевести крупную сумму на виртуальный счет для «дальнейшего заработка», сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

После регистрации на следующий день женщине позвонил «специалист в области инвестирования». Злоумышленник убедил томичку в реальности «легкого заработка» и необходимости внести денежные средства.

– Следуя указаниям, женщина перевела более 2 млн рублей собственных сбережений, а также же более 3 млн рублей кредитных денежных средств на виртуальный счет, но вывести в дальнейшем свои деньги она не смогла, так как компания сообщила, что якобы провела «аудит счета и ее денежных средств», в результате которого было установлено, что томичка также должна выплатить дополнительные деньги компании. Таким образом, ущерб составил 5 101 000 рублей, – говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).