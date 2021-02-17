Грузовик с полуприцепом опрокинулся на трассе в Томской области

45-летний мужчина скончался в результате опрокидывания большегруза. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 16 февраля, около 19:40 на 47-м километре автодороги Большедорохово – Тегульдет произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль Man с полуприцепом съехал с моста и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– Автомобиль Man с полуприцепом, под управлением 45-летнего водителя, двигаясь по мосту через реку Кия, совершил наезд на ограждения и перила, съехал с моста и опрокинулся, – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать безопасную скорость движения, учитывать метеорологические условия и соблюдать ПДД.