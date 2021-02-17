Исследование: треть томичей считают, что были несправедливо оштрафованы ГИБДД

21% томичей считают, что инспекторы всегда штрафовали их объективно. Фото: Алексей ФОКИН

Автомобильный сайт «Дром» провел опрос среди водителей по всей России. Респондентам задавали вопрос: «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?». В результате 32,5% опрошенных томичей признались, что такая ситуация была и им пришлось заплатить штраф.

– Почти столько же – 34%, напротив выбрали вариант «Нет, даже «отпускали» за мелкие нарушения». При этом 21% жителей Томской области всегда штрафовали объективно, – также говорится в сообщении пресс-службы сайта «Дром».

Добавляется, что свою правоту в суде за «незаслуженный» штраф отстояли только 2,6% опрошенный томичей. При этом 5,2% смогли убедить инспектора в несправедливости предписания, а 4,7% сказали, что ни разу не получали штраф.

Согласно результатам исследования, больше всего несправедливых штрафов выписывали в республиках Татарстан и Саха (Якутия). Самые «добрые» инспекторы живут в Пермском крае и Бурятии.