Вниманию томичей: принудительная высадка из транспорта детей без билета запрещена законом

В российских регионах были случаи, когда водители попросту выгоняли детей из маршрутки на улицу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Об этом сообщается 16 февраля на официальном сайте duma.gov.ru.

В частности, поправки запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших 16-летнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.

– Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, – сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее общественный резонанс вызвали случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил: «Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью».

Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми автомобилями. Подчеркивается, что новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми: при отказе от оплаты проезда они вместе должны будут выйти на ближайшей остановке.