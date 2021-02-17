Райффайзенбанк - в десятке лучших работодателей России

Рейтинг работодателей складывается из оценок сотрудников и HR-специалистов компаний-участниц, а также мнения соискателей.

Райффайзенбанк занял девятую строчку рейтинга среди крупнейших компаний и пятую – в отраслевом рейтинге среди банков.

«Рейтинг работодателей России» проводится компанией HeadHunter ежегодно. В рейтинге 2020 года компании-финалисты распределены по четырем блокам в зависимости от численности коллектива: крупнейшие, крупные, средние и небольшие.

Место работодателей в рейтинге определила сумма трех оценок с разными весами: профессионального HR-анкетирования, внутренней оценки лояльности сотрудников (eNPS) и внешней оценки соискателей. Всего в опросе приняли участие более 122 тысяч соискателей, в финал вышла 501 компания из 18 отраслей.

- Благополучие сотрудников – наш стратегический приоритет. В 2020 году мы прилагали особые усилия, чтобы обеспечить комфорт работы в меняющихся обстоятельствах: мы начали масштабные изменения рабочей среды в рамках проекта Future of Work, расширили льготы и запустили ряд инициатив для эмоциональной и психологической поддержки. Нам удалось быстро перестроиться на удаленный формат работы, сохранив не только эффективность организации, но и высокий уровень заботы о сотрудниках. Лидирующие позиции в рейтинге работодателей подтверждают это, – прокомментировал Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка.

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