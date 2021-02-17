Санбезопасность пассажиров в Томске находится под контролем

Контролеры проверяют чистоту салонов троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 1, 3 и 4 по просьбам пассажиров.

Сегодня сотрудники муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок (ЦОиКП) работают на остановках вблизи Лагерного сада, площади Южной, по ул. Ф. Мюнниха и на пр. Ленина от Главпочтамта до ЦУМа. Они проверяют чистоту салонов троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 1, 3 и 4. Ранее в центр обратились томичи с просьбой проверить соблюдение санитарных норм в этом виде общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Во вторник контролеры отрабатывали обращение горожанина, который сообщил о грубости водителя маршрутного автобуса №№ 30/33 и его отказе принять оплату проезда безналичным способом. Инспекторы ЦОиКП организовали линейный контроль, в рамках которого подтвердили исправность терминала безналичной оплаты. В отношении водителя составлен протокол, информация о нарушении передана в департамент городского хозяйства, - уточнили проверяющие.

Одновременно специалисты ЦОиКП с помощью автоматизированной системы учета в режиме онлайн отслеживают работу общественного транспорта, особенно в вечернее время и «часы пик».

- Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать интересующие вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05 и 28-29-06, - напоминают в горадминистрации.