Страсти в клочья: жительница Томской области чуть не убила мужа из-за его ревности

Максимальное наказание, которое могут назначить обвиняемой за удар ножом мужа в грудь – это тюремный срок до 10 лет.

Прокуратура Верхнекетского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы районного центра. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

- По версии следствия, 1 января 2021 года обвиняемая распивала дома спиртные напитки вместе с 32-летним мужем. Вечером из-за его ревности произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая взяла нож и ударила им супруга в область груди, причинив проникающее ранение, квалифицированное как тяжкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верхнекетский районный суд Томской области. Максимальное наказание, которое могут назначить обвиняемой – тюремный срок до 10 лет.