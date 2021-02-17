По гладким дорогам: в Томске снижается уровень аварийности благодаря ремонту автомагистралей

Во многом снижению аварийности на дорогах Томска способствовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото В. Доронина.

На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, инспекторы ГИБДД сообщили, что в прошедшем году в областном центре было зарегистрировано 263 ДТП - это на 30 % меньше, чем в 2019-м. За год в Томске на 33% стало меньше горожан, получивших ранения в авариях. Во многом снижению аварийности на дорогах Томска способствовала реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отмечают представители горадминистрации.

Так, в 2020 году на всю ширину проезжей части было заменено асфальтовое покрытие на участках ул. Елизаровых, Артема, Пушкина, 79-й Гв. Дивизии, Пролетарской, Профсоюзной, Косарева, Усова, Иркутского трака (от путепровода до ул. 1-й Рабочей), на пл. Соляной, транспортной развязке пр. Комсомольского и ул. Пушкина, на пр. Ленина (участок от пер. Плеханова до ул. А. Беленца). Общая протяженность отрмонтированного дорожного полотна составила почти 13 км.

- Профильным департаментом администрации был реализован комплекс мер по снижению аварийности на дорогах, не вошедших в план нацпроекта. В прошлом году были устранены пять мест концентрации ДТП, этот вопрос был решен за счет установки светофоров и ограждений. На контроле безопасность территорий у школ и детских садов – в 2020 году перильные ограждения, не позволяющие переходит дорогу в неположенном месте, поставили почти у 20 учреждений, - сообщил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус. Он также отметил, что в 2021 году комплексный ремонт дороги будет выполнен еще на 7 улицах.

По итогам заседания комиссии ее члены определили участки дорог, близкие по своим показателям к местам концентрации ДТП – это участки, где произошло по два происшествия одного вида и в которых пострадали люди. В благоустроительном сезоне 2021 года администрация Томска выполнит мероприятия по обеспечению безопасности томичей на этих магистралях. Также будут приняты меры для обеспечения безопасности горожан на нерегулируемом перекрестке с круговым движением на пересечении улиц Осенней, Клюева и Энтузиастов.