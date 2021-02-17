Последствия могли быть хуже: спасатели потушили возгорание киосков на Центральном рынке

От огня в ночном пожаре пострадала линейка торговых павильонов металлокаркасного типа - 4 киоска и находившийся внутри товар обгорели.

- Ночью загорелись киоски рядом с Центральным рынком улице Карла Маркса.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 2.39, ликвидировано оно было в начале четвертого часа ночи. От огня пострадала линейка торговых павильонов металлокаркасного типа, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В ведомстве уточнили, что у четырех павильонов обгорели потолок, стены, товар. Площадь пожара составила 84 кв. м В тушении было задействовано девять человек и три единицы техники. Причина возгорания сейчас устанавливается.