Погода в Томске 17 февраля 2021: небольшой мороз и снег, гололедица

Сегодня небольшой мороз, временами пройдет снег, на дорогах гололедица. Будьте осторожны за рулем и в качестве пешехода: день травмоопасный.

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -9, -11 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -15, -20, по югу -8, -13 °С. На дорогах местами гололедица.