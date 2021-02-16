В Томской области в пиломатериале найдены личинки вредителя леса

Вредитель леса Черный усач пытался пробраться с досками и брусом в Китай

Специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Томской области при проведении досмотра пиломатериала обрезного хвойных пород, предназначенного для отправки на экспорт в Китай, были обнаружены карантинные вредные организмы – жизнеспособные личинки усача черного елового большого Monochamus urussovi F.

Насекомое включено в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 158.

Экспортер подкарантинной продукции ООО «БакчарЛесПромЭкспорт» не известил о признаках заражения подкарантинной продукции пиломатериала обрезного хвойных пород, предназначенного на экспорт, и не принял мер по локализации и ликвидации карантинного организма, тем самым нарушена ст. 32 ФЗ «О карантине растений» от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ.

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