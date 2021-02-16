Полиция обнаружила магазин с «паленым» алкоголем на севере Томской области

В селах на севере региона наловчились торговать "алкосамопалом". Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

В целях профилактики преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, направления исполнения административного законодательства ОМВД России по Каргасокскому району осуществили рейд по проверке торговых точек в с. Усть-Тым Каргасокского района, расположенном в 80 км от районного центра, сообщает областной сайт полиции.

В рейде принимали участие – начальник отделения УУПиПДН майор полиции Константин Филюк, участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Василий Шибаев, инспектор НИАЗ сержант полиции Александр Артемкин.

При проверки магазина в с. Усть-Тым установлена продажа предпринимателем винно-водочной продукции (водка, коньяк, напитки винные, вино) без лицензии на реализацию алкогольной продукции и специального кассового оборудования. Акцизные документы непосредственно на бутылках с алкоголем также отсутствовали. Из незаконного оборота изъято в общей сложности более 100 литров алкогольной продукции.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по Каргасокскому району назначено административное расследование по части 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, части 2 ст. 14.16 КоАП РФ.