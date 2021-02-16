Томские ледолазы на родной земле завоевали 4 медали в первенстве России по альпинизму

Юные ледолазы-альпинисты отстояли спортивную честь Томской области

Первенство России по альпинизму прошло в дисциплинах «ледолазание-скорость» и «ледолазание-трудность». Участниками первенства России по альпинизму стали спортсмены из Томской, Кировской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областей и Красноярского края.

В дисциплине «скорость» ледолазы забегали на вертикальную ледовую стенку высотой 15 метров, в «трудности» взбирались по фанерной нависающей конструкции и поднимались на 12-16 метров.

Как сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, по итогам соревнований томские спортсмены завоевали четыре медали в разных возрастных категориях. В дисциплине «скорость» серебряную награду выиграл Александр Становой, «бронзу» взяла Екатерина Волкова. Она же стала второй в дисциплине «трудность», третье место заняла томичка Ольга Филатьева.