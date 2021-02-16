Проект «Дом за рубль»: еще на трех домах в Томске арендаторы приступят к работам этой весной

Муниципальный проект "Дом за рубль" помогает восстанавливать старинные здания Томска

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска согласовал архитектурные решения трех объектов деревянного зодчества, переданных в аренду в рамках томского муниципального проекта «Дом за рубль». Это дома по ул. Московский тракт, 7 (арендатор ООО «Опора Строй Сервис», проектная организация ООО «Элит Проект»), ул. Гоголя, 14а (арендатор ООО «Крепкий орешек», проектная организация: ИП «Чернышов М.В.») и Гоголя, 14/3 (арендатор А.В. Альпет, проектная организация: ИП «Чернышов М.В.»). В настоящее время на все три дома выдано разрешение на производство работ, к восстановлению арендаторы намерены приступить в марте 2021 года, сообщает сайт мэрии областного центра.

– Состояние всех трех зданий таково, что единственным возможным методом их восстановления является перебор: бревна будут маркировать, затем срубы разберут, выберут сгнившие элементы, а потом соберут заново, по возможности сохраняя годные для дальнейшей эксплуатации бревна, – комментирует ситуацию заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров. – Сколько аутентичного материала удастся сохранить при такой операции определить заранее сложно. При переборе дома по пр. Кирова, 27а удалось сохранить около 70% процентов подлинных элементов, но там состояние дома в целом было все-таки не настолько плохое. Кстати, руководить перебором дома на Московском тракте,7 будет Евгений Меняйло – тот самый предприниматель, который восстановил дом на Кирова, 27а.

Цветовые решения проектировщики подбирали совместно со специалистами департамента архитектуры и градостроительства. Не обшитый бревенчатый дом по ул. Московский тракт, 7 было решено сделать светлым. По словам главного специалиста комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры Елены Хатажуковой, курирующей архитектурную часть проекта «Дом за рубль», при определении цветовых решений дома на Московский тракт, 7 руководствовались принципом максимального приближения к исторической окраске здания.

Цветовые решения домов по ул. Гоголя, 14а и 14/3 подбирались с учетом окружения – эти два дома входят в состав ансамбля из шести деревянных зданий, все из которых на сегодняшний день переданы в аренду.

Программа «Дом за рубль» инициирована администрацией Томска и действует с 2016 года. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет с платой один рубль в год.

В настоящее время в рамках томского муниципального проекта «Дом за рубль» восстановлено 5 объектов, на 14 объектах ведутся ремонтно-восстановительные работы, по остальным готовится проектная документация.