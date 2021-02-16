«Солдаты закона» в Томске задержали целую шайку, воровавшую из грузовиков

Полицейские в Томске взяли целую банду жуликов, воровавших из прицепов грузовиков. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию преступной группы, совершающей хищения на территории города Томска, были получены сведения о планируемой перевозке похищенного имущества на автомобиле Форд, сообщает сайт УМВД по Томской области.

После того, как к месту происшествия подъехал и остановился автомобиль указанной марки, было принято решение о задержании всех лиц, находящихся на месте совершения преступления.

Водитель автомобиля Форд отказался выполнить законные требования сотрудников правоохранительных органов, которые находились в форменном обмундировании и выдвигали свои требования в установленном законом порядке, заблокировал дверь и попытался скрыться с места преступления. В связи с чем, была применена физическая сила и специальные средства – наручники.

Водитель автомобиля был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Впоследствии установлено, что им оказался местный житель 1984 года рождения. В отношении указанного гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов), который направлен в суд для рассмотрения в установленном порядке.

Четверым мужчинам, задержанным при попытке совершения хищения чужого имущества, предъявлено обвинение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Следственные мероприятия продолжаются.