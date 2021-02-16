В 2020 году жители Томской области открыли эксроу-счета больше чем на миллиард рублей

Предполагается, что новая схема покупки защищает деньги будущих владельцев жилья. Фото: Алексей ФОКИН

В 2020 году жители Томской области купили 384 квартиры через счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Объем размещенных на таких счетах средств превысил миллиард рублей, сообщается сегодня, 16 февраля, на официальном сайте Банка России.

– В прошлом году первую квартиру через счет эскроу в нашем регионе купили в феврале. После этого продажи стали набирать обороты. По данным АО «ДОМ.РФ», в конце 2020-го из шести застройщиков, которые возводили многоквартирные дома в Томской области, четыре работали через проектное финансирование и счета эскроу, – отметила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, к началу 2021 года в Томской области строилось 112 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах, почти половина из них – с использованием счетов эскроу. Эта цифра продолжит расти, считают эксперты, так как с июля 2019 года купить квартиры в строящихся домах можно только через такие счета.

– Новая схема покупки защищает деньги будущих владельцев жилья. Средства хранятся на эксроу-счетах в банке до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. Если застройщик обанкротится и не достроит дом, люди сразу получат доступ к счету эскроу и смогут вернуть свои деньги в полном объеме, – говорится в сообщении.

На начало 2021 года томские строители заключили три кредитных договора с банками на проектное финансирование жилья с общим лимитом кредитования около 1,7 млрд рублей. При этом застройщик может вкладывать в строительство дома собственные или кредитные деньги.