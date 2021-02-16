Еще 4 жителя Томской области скончались от COVID-19

Хронические заболевания и коронавирус привели к смерти четырех жителей региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 16 февраля, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 294 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 29 552 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 27 341, умерших 294.