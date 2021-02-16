Глава Суйгинского поселения Томской области подозревается в получении крупной взятки

Сейчас подозреваемый задержан, скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

СК РФ по Томской области возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Суйгинского сельского поселения. Он подозревается в совершении преступления по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

– По предварительным данным, подозреваемый в период времени с января 2016 года по июнь 2019 года получил от лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность по производству и поставке электрической энергии для Суйгинского сельского поселения Молчановского района Томской области, взятку в виде денег частями, на общую сумму два миллиона рублей за незаконные действия, совершаемые при выплате предпринимателю денежных средств субсидии, ежегодно выделяемой сельскому поселению из бюджета Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, – говорится в сообщении.

Уточняется, что фактически сумма субсидии была существенна превышена. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи пока собирают доказательства: проведены обыски на рабочем месте и по месту жительства, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.