Власти: в 2020 году Томск укрепил свои позиции в образовании и науке, несмотря на пандемию

По словам Людмилы Огородовой, финансирование НОК Томской области в 2020 году составило 30,7 млрд руб.

Пандемия коронавируса, изменившая подходы к образованию, в том числе высшему, не помешала Томской области сохранить лидерские позиции в этой сфере. Об этом заявила сегодня, 16 февраля, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Вице-губернатор приняла участие в круглом столе, организованном в медиацентре РИА Томск и посвященном Году науки и технологий, который проводится в России в 2021 году по указу президента.

По данным НИУ «Высшая школа экономики», Томская область с показателем 58% лидирует среди регионов РФ по охвату населения в возрасте 17-25 лет высшим образованием. В целом по стране, согласно исследованию, обучение в вузах становится менее доступным. «Мы в 2020 году не только подтвердили, но усилили свое лидерство с точки зрения доли населения в возрасте от 17 до 25 лет, которые имеют высшее образование, – подчеркнула Л. Огородова. – Это говорит о том, что регион развивается, концентрируя на своей территории таланты, привлекая людей, которые хотят заниматься наукой и образованием».

По ее словам, Томская область также является лидером среди российских регионов по числу молодых исследователей до 39 лет (42%). «Кроме того, 25% экономически активного населения работают на рынке академических образовательных и научных услуг. Доля аспирантов, то есть участников высшего уровня подготовки в университетах, – самая высокая в РФ», – добавила замгубернатора.

Она подчеркнула также, что в ковидном 2020 году Томская область увеличила бюджет научно-образовательного комплекса на два миллиарда рублей: «Мы не потеряли лидерство в бюджете науки: входим в первую тройку в РФ по внутренним затратам на исследования и разработки, приведенные к региональному валовому продукту».