Юнармейцы томских школ стали победителями соревнований по пулевой стрельбе

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия существует с 2015 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На базе регионального отделения ДОСААФ России Томской области состоялись соревнования по пулевой стрельбе среди военно-спортивных юнармейских клубов. Томские школьники стали победителями и в общем, и в личном зачетах, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– I и III места завоевали в командах юнармейцы школы №14 и гимназии №26, а в личном зачете победили курсанты отряда школы №14 Андрей Фадеев и Виктория Шевченко, – говорится в сообщении.

Добавляется также, что на базе центра патриотики в Копылово прошел отборочный этап III межмуниципального конкурса «Юные профессионалы» по направлению «Военно-прикладной спорт». Команды 12 школ и колледжей областного центра и Томского района встретились в первых подобных соревнованиях.

– Ребята состязались в стрельбе из пистолета и винтовки, в рукопашном бою и знаниях топографии, умении определять тактико-технические характеристики современного оружия и оказывать первую медицинскую помощь в условиях боевых действий, – уточняется в сообщении.

Оценивали этапы ветераны подразделений специального назначения. Финал конкурса «Юные профессионалы» состоится в мае.